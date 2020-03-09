المحافظة واتحاد المستشفيات الخاصة يقران خطة تكاملية تحسباً لأي طارىء

وطن: أقرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام واتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية خطة تكاملية تحسباً لاي طارىء في حال تفشي فايروس كورونا في المحافظة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين في مقر المحافظة بحضور مدير عام الصحة في المحافظة د.وائل الشيخ، ونائب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د.عدوان البرغوثي، وممثلين عن كافة المستشفيات الخاصة والاهلية في رام الله والبيرة.

وأكدت د.غنام على أن كافة مؤسساتنا تقف صفاً واحداً في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر تفشي فايروس كورونا المستجد والسيطرة عليه، مشيرة الى أن رام الله والبيرة خالية حتى هذه اللحظة من أي اصابات بهذا الفيروس. موضحةً أن التكامل بين المؤسسات الرسمية والخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها سيفرز نتائج ايجابية لأننا أمام قضية وطنية وانسانية بحاجة لتضافر جهود الجميع من أجل مواجهتها.

وترتكز الخطة على أن تكون المستشفيات الخاصة بكامل الجاهزية للتعاون مع المؤسسة الحكومية ومديرية الصحة في المحافظة من حيث الطواقم والخبرات والمعدات مع المستشفيات الحكومية حال انتشار المرض.

من جانبه قال نائب رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د.عدوان البرغوثي: إن" المستشفيات الخاصة تضع كوادرها وكافة إمكانياتها تحت تصرف الحكومة حال حدوث أي طارىء، وأن الاتحاد ومن ورائه كافة المستفيات ستبقى على تواصل وثيق مع المحافظة ومديرية الصحة في حال الحاجة لها، ضمن المسؤولية الوطنية للقطاع الصحي.

وفي سياق متصل التقت د.غنام مع مدير منطقة الوسط في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" ثائر جالود، حيث وضعها بصورة استعدادات الوكالة في منطقة الوسط، مشيرا إلى اتخاذ الاونروا جملة من الاجراءات والتدابير التي تم العمل عليها فيما يخص المراكز الصحية والمدارس والمخيمات.

بدورها أكدت د.غنام على أن أبناء شعبنا وحدة واحدة في كافة أماكن تواجدهم، وأن المسؤولية تكاملية لصالح مواطنينا خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي نعيشها على كافة المستويات.