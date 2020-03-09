دولة الاحتلال تقرر وضع أي قادم من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً

وطن: أصدرت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، تعليمات بوضع كل من يعود من الخارج من أي دولة كانت، ان يلتزم الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ان هذا القرار بات ساري المفعول ابتداء من هذه الليلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، ان عدد مصابي فيروس كورونا في "اسرائيل" ارتفع الى 43 مريضا. فقد تم مساء اليوم الكشف عن مصابين آخرين بفيروس كورونا، ويدور الحديث عن شخصين من تل ابيب عادا من النمسا الأسبوع الماضي في رحلتين منفصلتين.

واعلن مستشفى شيبا عن وجود تخوفات من إصابة طبيبة تعمل فيه بالفيروس، بعد إصابة زوجها بالمرض. ودخل جميع افراد العائلة الى الحجر الصحي.

وأفاد مكتب الصحة الاسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى قرار بأن "اسرائيل" دخلت رسمياً في حالة طوارئ (خط أحمر) بدأت رسمياً أيام العزلة من 10.3.2020 إلى 24.3.2020 ، وأغلقت جميع الأماكن السياحية والوافدين الجدد والمجمعات ويشمل الفلسطينيين والإسرائيليين.