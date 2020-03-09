صحة غزة: على المعتمرين العائدين الالتزام بالحجر المنزلي

وطن: اكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء يوم الاثنين على كافة المعتمرين العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوميا، مشددة على أن من يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم كافة المواطنين افساح المجال امام المعتمرين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر المنزلي والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشرة حفاظاً على صحة الجميع.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي كوقائية لمواجهة فايروس "كورونا" الجديدة، مؤكدة مجددا على خلو قطاع غزة من الفايروس.

ونبهت الصحة إلى ضرورة اتباع التعليمات الوقائية والسلامة الشخصية خلال فترة الحجر المنزلي، والاتصال فورًا على الرقم المجاني (103) للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية وسيقوم فريق طبي بمتابعتكم في مقر اقامتكم.

وشددت على أن الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بها واجب ديني وأخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية.

وبينت الصحة أنها تتخذ إجراءاتها ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة لتفشي الوباء.