بسبب كورونا..نتنياهو: سنطبق حجرا صحيا على كل الإسرائيليين العائدين من الخارج

وطن: قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطبيق الحجر الصحي على كل الإسرائيليين العائدين من الخارج، في إطار الإجراءات الرامية لردع انتشار فيروس كورونا.

وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به يوم الاثنين، إن "إسرائيل" ستلزم كل المواطنين العائدين من الخارج بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، ان الحديث يدور عن ما بين 200 الى 300 ألف إسرائيلي يتحركون يوميا الى خارج إسرائيل، وهذا سيكون له أعباء اقتصادية واجتماعية وقد يكلف الدولة 4 مليار شيكل بالشهر.