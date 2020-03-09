محافظ بيت لحم يقرر تمديد إغلاق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

وطن: قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الاثنين، تمديد إغلاق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في بيت لحم.

وقال حميد، في بيان صحفي، إن هذا التمديد يأتي بناء على حالة الطوارئ التي تسود الوطن، ونظرا لخصوصية محافظة بيت لحم، ولازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وأشار إلى أن هذا القرار يتزامن أيضا، مع تنفيذ كافة القرارات السابقة بإغلاق المساجد والأديرة والكنائس والمقاهي والنوادي والمتنزهات، وكل أماكن التجمعات العامة، بما فيها الصالات والقاعات.

وأكد المحافظ حميد ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الطواقم الطبية، وكذلك تعليمات قوات الأمن، متمنيا على المواطنين الذين تم حجرهم في منازلهم التقيد بالتعليمات تحت طائلة المسؤولية، حفاظا على مصلحة أبناء شعبنا وحتى نستطيع مواجهة هذه الظروف الصعبة.