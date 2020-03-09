الشرطة تقبض على شخص نشر أخبار كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا في نابلس

وطن: قبضت الشرطة اليوم على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس كورونا، سببت الإرباك والهلع بين المواطنين في المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث وبعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته على فيس بوك عن وجود 12 إصابة بمرض كورونا في نابلس، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين و إرباك لدى الأهالي في المحافظة.

وأضافت الشرطة أنها قامت بتوقيف المشتبه لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين .