عقب إصابة مواطن بـ "كورونا".. محافظ طولكرم يتخذ إجراءات جديدة

وطن: أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن حجز المصاب بفيروس "كورونا"، بعد الإعلان رسميا عن حالته، وهو من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم.

وأكد أنه تم تجهيز مقر مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم، حيث تم نقل المريض إليه للعلاج وهو في الثلاثينات من العمر.

وأشار أبو بكر في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في مقر المحافظة، أن المصاب أبلغ بالأمس عن حالته بعد علمه بوجود إصابات بالفيروس في مكان عمله داخل أراضي العام 48، وتم أخذ عينة منه لفحصها وكانت نتيجته إيجابية، وتم حجزه في منزله.

وقال أبو بكر: "تعاملت الطواقم الطبية مع المصاب وفق الاجراءات المتبعة والمقرة من وزارة الصحة، واتخذنا إجراءات وقائية بحجر المصاب في منزله هو وعائلته، وأقاربه في العمارة التي يقطن بها، في الوقت الذي نجري فيه الآن على جمع أكبر قدر من المعلومات حول من خالطهم من الأقارب والمحيطين لاتخاذ التدابير المناسبة".

وأضاف أن الوقت الآن قد تحول من مرحلة الوقاية إلى مرحلة المرض والسيطرة عليه وعدم تفشيه أكثر.

وأعلن أبو بكر عن إجراءات جديدة تتمثل في إغلاق كافة المقاهي وصالات الأفراح بشكل كامل ابتداء من صباح غد الثلاثاء.

ودعا المواطنين إلى عدم إخفاء أي معلومة تساعد في حصر المرض من أجل السلامة العامة.

وأكد أن لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم للتعامل مع أية مستجدات وفق ما تعلنه الجهات الطبية.

وأعلنت المؤسسة الأمنية ومديرية الصحة استنفارها، حيث فرضت طوقا للحماية في محيط منزل المصاب في ضاحية ارتاح، وأغلقت محله في الضاحية، في الوقت الذي أغلقت فيه مديرية الأوقاف مسجد فاطمة القريب من منزله.

وعممت مديرية الأوقاف في طولكرم إلى المؤذنين بتعقيم المساجد بشكل يومي، وحضت المصلين على إحضار سجادة صلاة لأداء الصلاة في المسجد، وإيقاف عمل ثلاجات المياه في كافة المساجد.