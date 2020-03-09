لمواجهة "كورونا".. قرارات بإغلاق المقاهي وصالات الأفراح في محافظات بالضفة

وطن: أصدر محافظو جنين ورام الله وأريحا والخليل وطولكرم، قرارات جديدة تتعلق بإجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وأعلن محافظ طولكرم، في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن اكتشاف أول حالة مصابة في المدينة، عن إغلاق مسجد قريب من مكان سكن المصاب في ضاحية ارتاح.

وقرر المحافظ إغلاق المقاهي وصالات الأفراح، لمنع تفشي الفيروس.

فيما أعلن محافظا رام الله وجنين عن إغلاق كافة صالات الأفراح، وتكليف المؤسسات والدوائر المعنية بتنفيذه.

من جانبه قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، إغلاق كافة المقاهي ومنع في المحافظة.