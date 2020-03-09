صور | عزل المصاب بفيروس كورونا في مكان اقامته بطولكرم وإغلاق محله التجاري

وطن: قررت شرطة طولكرم بعزل المصاب بفيروس "كورونا"، بمكان إقامته ببلدة ارتاح جنوب طولكرم.

وقال الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة أغلقت محله التجاري وقامت بتأمين منزله وعائلته.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس الكورونا في فلسطين، منها 5 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم وواحدة في منطقة ارتاح في طولكرم.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 26، حيث سجلت 25 منها في بيت لحم وحدها.