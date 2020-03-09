الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم خلف الجدار

وطن: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين المواطنين الذين يحملون تصاريح دخول من البوابات الزراعية المقامة على جدار الفصل العنصري من الوصول لأراضيهم بسبب فيروس "كورونا".

وقال مواطنون وعمال إنهم توجهوا صباح اليوم إلى البوابات الزراعية في بلدة الطيبة بجنين والنزلة وغيرها بطولكرم من أجل المرور لأراضيهم خلف الجدار ففوجئوا بمنع الجنود لهم من العبور.

وأشاروا إلى أن الجنود أخبروهم بأن البوابات الزراعية مغلقة حتى إشعار آخر بسبب الإجراءات المرتبطة بانتشار فيروس "كورونا".

يذكر أن البوابات الزراعية لا يشملها عادة قرارات الإغلاق الأمنية على الضفة الغربية والتي تتم خلال الأعياد اليهودية.

كما أن حكومة الاحتلال لم تتخذ حتى الآن قرارًا رسميًا بفرض إغلاق على الضفة بسبب "كورونا"