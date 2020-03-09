وزارة الاقتصاد تغلق معمل معجنات يستخدم مواد منتهية الصلاحية في التصنيع

وطن: أغلقت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية، الاثنين، معملا للمعجنات والجاتوه في محافظة قلقيلية، يستخدم مواد أولية منتهية الصلاحية.

وبينت الوزارة أنه تم ضبط انتاج هذا المعمل بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي في محافظة سلفيت، أثناء محاولة صاحبها تسويق المنتج في المحلات التجارية.

وعلى اثر ذلك تم الكشف عن استخدامه لمواد منتهية الصلاحية في عملية التصنيع.

ووفقاً لذلك تم اغلاق المعمل وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.