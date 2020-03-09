REFORM تناقش كتاب "وعاظ السلاطين"

وطن: نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM، لقاء ثقافيا لمناقشة كتاب” وعاظ السلاطين" للكاتب علي الوردي، في اطار المسار الثقافي الذي تنفذه المؤسسة في عدد من المراكز الثقافية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وتناول الكاتب، من خلال في 12 فصلا، أحداث التاريخ الإسلامي في ضوء المنطق الاجتماعي الحديث، وتطور المفاهيم الاجتماعية والصراعات السياسية والاجتماعية، وذلك بحضور عدد من النشطاء المجتمعين ضمن مشروع بلا قيود في نادي الطفل الفلسطيني في مخيم الامعري برام الله.

وبدأ اللقاء بالتعريف بالكاتب العراقي علي الوردي، ومن ثم عرض لأبرز فصول الكتاب وهي دور الواعظ في القضايا الاجتماعية و علاقة رجل الدين والسلطة، و دور الفتن في تفكيك المجتمعات، والعدالة وكيفية تحقيقها، والوعظ والصراع النفسي، والوعظ واصلاح المجتمع.

وبعد فتح باب النقاش أكد المشاركين في الورشة على اهمية بناء المجتمع على التجديد والعدل الاجتماعي، والثورة على الظلم والفساد، وتكريس مفاهيم الديمقراطية والسلم المجتمعي، واحترام الاختلاف وعقل الانسان، وتكريس الخطاب الديني لمناقضة قضايا المجتمع واحتياجات عامة الناس.

ومن الجدير ذكره ان هذه الجلسة تاتي ضمن مشروع "بلا قيود" والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.