تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس: نضع كافة إمكاناتنا لمكافحة "كورونا"

وطن: باهتمام بالغ؛ تابع تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس، اجتياح فايروس الكورونا لعشرات الدول على مستوى العالم حيث أن الإصابات تعدت المائة ألف و عدد الضحايا تجاوز الثلاثة آلاف و الأعداد تتزايد فيتم عزل مناطق مما أنذر بوباء قد يجتاح العالم ، و تابع التجمع بألم وصول هذا المرض إلى فلسطين و تحديدا مدينة بيت لحم مدينة المسيح عليه السلام ، مما استدعى أعلى درجات الإستعداد و التحضير لمواجهته ، حيث أعلنت حالة الطوارئ الأمر الذي أيده التجمع كونه جاء في وقت لا بد من توعية المواطنين فيه إلى أن هذا المرض يمكن مواجهته باتباع التوجيهات و سبل الوقاية المتعلقة في تخفيف الاحتكاك و النظافة وتضافر كافة الجهود الرسمية و المجتمعية ليأخذ الجميع دوره في مواجهته .

و رأى التجمع أن الجاهزية للمواجهة تتطلب الإدارة الحكيمة و تحضير الأماكن و التجهيزات الطبية و الإستعدادات البشرية بالكوادر الطبية و تعاون كافة المؤسسات ليدمج العمل الرسمي بالمؤسساتي .

وتوجه التجمع إلى المواطنين بالطمأنة و عدم الهلع و البعد عن الشائعات و توخي الدقة و الإعتماد على المصادر الإعلامية الرسمية ، لأن الإحصائات حول العالم تدل على أن نسبة الناجين عالية جدا و أن المطلوب فقط الوعي والحذر و متابعة ما يصدر عن الجهات الصحية لتجنب التعرض و تعريض الآخرين للمرض .

و في الوقت نفسه ركز التجمع على أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى ثلاث أمور أساسية :

الأول : أنه يجب التحضير سريعا لخطة طوارئ إقتصادية تعالج الإنعكاسات الإقتصادية المتوقعة نتيجة لتعطيل الكثير من القطاعات و الإغلاقات الواقعة و المتوقعة و فقدان الكثير من المواطنين لمصادر دخلهم أو تراجعها .

الثاني : إيجاد حلول تعليمية لتوقف المدارس و الجامعات و وضع البدائل من خلال التعليم المنزلي عن بعد و التعليم الإلكتروني .

الثالث : أن حالة الطوارئ تشمل الجانب الطبي و انعكاساته فقط ، و هي لا تعني حالة الطوارئ الشاملة ، لذلك يصر التجمع على صون الحريات السياسية و المدنية و حرية التعبير المستندة على النقد البناء و احترام القوانين ، و إنهاء الإعتقال السياسي بالكامل لتقوية و صيانة الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الجمة التي تواجه شعبنا على الصعد الوطنية و الإقتصادية و مكافحة الفايروس.

وينظر التجمع ببالغ الأهمية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة و القطاع و العمل الحثيث على تقوية ركائز الوحدة و إنهاء الإنقسام في هذا الوقت بالذات.

وثمن التجمع التوصل لإتفاق بين نقابة الأطباء و الحكومة و دعا لاحترام المتبادل و صون العمل النقابي، و أن تسود حالة الوئام والتفاهم بين كافة مكونات الوطن.

في النهاية دعا التجمع الله عز و جل أن تمر هذه المرحلة و أن يجنب أبناء شعبنا و الإنسانية الألم و المرض و أن نتخلص من فايروس الكورونا بدون أي خسائر في أرواح شعبنا الصامد و المثابر .

ووضع التجمع كافة إمكاناته تحت تصرف اللجان المسؤولة عن التحضير لمكافحة الفايروس وأن التجمع جاهز وبالتعاون مع مؤسسات البلد في الزج بالمتطوعين والمتطوعات لمساندة الأجهزة الأمنية والطبية في كل جهد مستطاع لخدمة المواطنين.

إن الشعب الفلسطيني الصامد و المكافح ضد الإحتلال يستطيع الصمود و مواجهة الكورونا بجأش و إرادة و تصميم و سينجح في تجاوز المرض و يستمر في صون قضيته و مواجهة الإحتلال و جرائمه.