فيديو| ملحم: 25 إصابة بـ "كورونا" في الأراضي الفلسطينية.. ومصاب طولكرم خالط إسرائيليين مصابين

وطن: قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأر اضي الفلسطينية ارتفع إلى 25، بعد تسجيل 4 حالات في بيت لحم، وحالة واحدة في طولكرم.

وفي مؤتمر له برام الله، الإثنين، بين ملحم أن الإصابات الأربعة الأخيرة ببيت لحم وقعت نتيجة مخالطة المصابين في المدينة، بينما المصاب بطولكرم كان لنتيجة مخالطة إسرائيليين مصابين، كون المصاب عاملا في الداخل.

كما تحدث ملحم عن إجراءات يجري نقاشها لمنع تفشي العدوى، وتحديد اماكن المصابين.

وأضاف " هناك تنسيق مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، وهذا تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وردا على سؤال لمراسل وطن حول منع 300 ألف عامل فلسطيني من العمل بالداخل، لمنع تفشي العدوى بينهم، أجاب ملحم "بالتأكيد هذا إجراء معقد، لكن سيكون هناك تنسيق بيننا وبينهم وإجراءات لمنع تفشي العدوى، وهناك اتصالات دائمة مع الإسرائيليين لمنع تفشي هذا الوباء".