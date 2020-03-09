قطر تقدم لفلسطين أجهزة ومعدات طبية لمواجهة فيروس "كورونا"

وطن: شكر الرئيس محمود عباس، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على تقديمه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني.

وقدمت قطر أجهزة ومعدات طبية، بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، لمواجهة فيروس "كورونا".

وكان مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة أكد في مقابلة خاصة مع وطن أن وزارة الصحة حاصرت مرض "كورونا" في منطقة واحدة، أي في محافظة بيت لحم.

وأضاف: لا يوجد لدينا فلسطيني مصاب بالأصل، لأن جميع المصابين احتكوا بأجانب حضروا الى البلاد.