41 ألف شيقل غرامات بحق أسرى قاصرين في شباط المنصرم

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن مجموع الغرامات، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأسرى الأطفال القابعين في معتقل "عوفر"، خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم، قد بلغت 41 ألف سيقل.

وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم إدخال (41) أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في "عوفر" خلال الشهر المنصرم، 20 اعتقلوا من المنازل، و6 من الطرقات، وواحد لعدم حيازته تصريح، و6 بعد استدعائهم، و8 تم اعتقالهم على الحواجز العسكرية.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال، أسيران قاصران تعرضا لاعتداءات همجية ونُكل بهما أثناء عملية اعتقالهما واستجوابهما في مراكز توقيف الاحتلال.

وأضافت أن عدد الأطفال المحكومين خلال الشهر المذكور بلغ 20 قاصرا، وترواحت الأحكام ما بين 7 شهور إلى عام، علماً أن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 53 شبلا.