صور| نقيب المحامين لوطن: المحاكم كانت اليوم شبه فارغة والمطلوب من رئيس مجلس القضاء الانتقالي تحمل مسؤولياته

رام الله- وطن للانباء: كشف نقيب المحامين جواد عبيدات ان المحاكم اليوم كانت شبه فارغة بشكلٍ تام وكان هناك التزام واضح من قبل المحامين والمتقاضين بتعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية وامام كافة الدوائر الرسمية.

كما اكد عبيدات لوطن ان مطلب النقابة بتعليق العمل امام كافة المحاكم جاء تماشيا مع حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها مؤخرا ومثمنا في الوقت ذاته قرار السيد الرئيس باعلان حالة الطورائ لان هذا القرار يؤكد ان " الانسان " اغلى ما نملك وحمايته من اولويات السيد الرئيس، مؤكدا في ذات السياق ان المواطنين المتقاضين والمحامين وحتى موظفي المحاكم شعروا اليوم بالخطر الذين يمكن ان يصيبهم من خلال الاختلاط والتجمع داخل اروقة المحاكم وذالك من خلال القرارات الصادرة عن مجلس القضاء والتي لا تلبي الحاجة من اعلان الطوارئ، وبالنسبة لقرار نقابة المحامين كان يخدم كافة المتقاضين وكافة اركان العدالة وهو قرار جاء بعكس ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى والذي استهجناه كنقابة بخاصة وان البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لم يراعي اية مخاوف قد تنتج بسبب الاختلاط والاكتظاظ في المحاكم .

كما طالب عبيدات بعدم الاستهانة بخطورة الاختلاط في المحاكم فيما يتعلق بالحد من انتشار فايروس " كورونا " ، وان يكون هناك التزام من الجميع عن ما يصدر عن وزاره الصحة ورئيس الوزراء لان الوضع خطير جدا وهذا الموضوع يتطلب الالتزام لان الالتزام يؤدي الى عدم انتشار هذا الفايروس .

كما طالب عبيدات رئيس مجلس القضاء الانتقالي بالتنسيق مع كافه اركان العدالة ، كما نطالبه ان يوفر الحماية الكافية للموظفين والقضاة والمحامين المطريين للذهاب الى المحاكم بطريقة سليمة ، وان يعود عن قراراته السابقة ، وان تكون قراراته منسجمة ايضا مع بيان نادي القضاة الذي دعى الى اقرار نظام المناوبة للقضاة ومراعاة كافة ظروف الموظفين العاملين في المحاكم حفظا لصحة الجميع وتجنبا لاية مسؤولية في مواجهة صحة المواطن والموظفين والقضا على حدٍ سواء.

وكان مجلس نقابة المحامين قد فتح مساء امس الاحد النار على بيان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي والذي اكد فيه المجلس على استمرار الدوام بشكل اعتيادي في كافة المرافق القضائية، في موقف يخالف قرار مجلس نقابة المحامين الذي صدر الخميس الماضي، وأعلن فيه تعليق العمل امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية وامام كافة الدوائر الرسميّة من صباح الاثنين 09/03/2020 الى مساء الخميس 12/03/2020 مع استثناء طلبات الإفراج والتمديد واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجله. (اضغط هنا)