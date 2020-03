خالد بطراوي يكتب لوطن: ماذا تقول لنا "كورونا"

صراحة .. أنا مبسوط من كورونا أيما إنبساط .... ولكن لماذا؟

لأن كورونا قالت ما كنا نقوله وما قاله من تتلمذنا على أيديهم من قبلنا وما قاله من تتلمذوا هم على أيديهم من قبلهم فيما يتعلق بالحياة على هذه المعمورة.

كنا وما زلنا وسنبقى وسنعلم الاجيال من بعدنا – كمال تعلمنا نحن – أن السلم العالمي هو اللبنة الرئيسية لإزدهار البشرية. كنا وما زلنا وسنبقى وسنعلم الأجيال من بعدنا على أن النظر الى أية قضية بأفق ضيق محلي ومحصور دون رؤية "الأوسع" والمعادلات الدولية والإقليمية سيفقد هذه قضية جوهرها وسيؤدي قصور الرؤيا الى إستحالة المعالجة.

كانوا مثلا يضحكون علينا بل وإتهموننا بأننا " نحمل الشماسي عندما تمطر في موسكو"، عندما كنا نحلل القضية الفلسطينية والوضع العربي منطلقين بداية بالوضع الدولي والصراع بين المعسكرين الإشتراكي والرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية وسياسة الحرب الباردة. كنا ننادي بفصل الدين عن الدولة ونرفع شعار " الدين لله والوطن للجميع" فإتهمونا بالكفر، وكنا دوما ضد الدين السياسي الذي يقود معظمه الى الأصولية والتطرف التي تصب في نهايتها في خدمة القوى المعادية للسلام والديمقراطية فإتهمنا بمعاداة الدين، وكنا نرى أهمية العلاقة الجدلية المتكاملة بين الوطني والأممي والوطني والقومي فإتهمنا بمعاداة القومية العربية.

إستمرت حالة العداء للرؤية الشمولية حتى ما قبل كورونا وسوف تستمر من دون أدنى شك لما بعد إنجلاء أزمة كورونا، فنحن شعوب لم تعتد إستخلاص العبر والنتائج والبناء عليها وتلجأ الى الغيبيات على حساب التحليل العلمي.

في الطائرة يجلس السني الى جانب الشيعي والبوذي الى جانب السيخي واليهودي الى جانب المسلم والمسيحي وألاصولي الى جانب الشيوعي، يأكلون من ذات أصناف الأطباق التي تقدم ويشربون ذات عبوات الماء بل ويتحدثون وكل همهم أن تهبط الطائرة بهم بسلام، وعندما تفعل ... يتفرقون وعلى الأرض يختلفون. في الجو يتوحدون وعلى الأرض يختلفون.

لو – لا سمح الله – إنتشرت كورونا كوباء على كامل المعمورة إنتشارا أوسع مما هي عليه الان، ستكون اولوية العالم للتصدي لكورونا، ستتجمد مؤقتا مشكلة بورما وصراع الهند وباكستان والصراعات الدائرة على الأرض السورية وفي العراق والعدوان على اليمن والصراع العربي الاسرائيلي وكل الصراعات في العالم حيث ستصبح هامشية أمام الوباء الأكبر وستتضافر الجهود ( قصرا أو طوعا) للتصدي لكورونا، وعندها سيناضل الجميع بصورة مشتركة وسيقتنع الجميع بمقولة محمود درويش " على هذه الأرض ما يستحق الحياة" لهذا سيناضلون من أجل بقاء هذه الحياة.

هل تعرفون أيها الأحبة، ما هي إستراحة القاط؟

إنها تلك الإستراحة التي تم الاتفاق عليها في اليمن إبان الحرب الداخلية بين شطري اليمن ( الشمالي والجنوبي) كي يقوم المقاتلون بتخزين القاط في أفواههم وهو مادة مخدرة يتعاطاها الكبير والصغير في اليمن ( ربما لذلك لقب باليمن السعيد).

نحن الان .. الى حد ما في " إستراحة الكورونا" حيث بطريقة أو بأخرى ضمنا وليس علنا .. إتفقت الدول المتصارعة على تخفيف حدة الصراع والعمل المشترك لمواجهة كورونا .. التي لا يتنازعون عليها فهي " تكفي الجميع"، بل وفي حالتنا الفلسطينية ، نسينا "صفقة القرن" ونسينا " لقاء التواصل" وقضية مستعمرة "مودعين".

لم تعد الحروب كما كانت في السابق .. القوس والنشاب .. والجندي في مواجهة الجندي و "طيخ طاخ" بل تدرجت من ذلك النمط الى حروب القنابل الذرية والفسفورية والفراغية والعنقودية وشتى أنواع الصواريخ وإنتقلنا الى الحرب البيولوجية التي تعتبر كورونا تعبيرا مكثفا ونموذجا مصغرا عنها.

الجميع الان .. مستعد للتحالف " مع الشيطان" لإقتلاع كورونا من بلده. وكورونا أسقطت الكثير من الأفكار الشائعة الخاطئة عن أن الوباء لا يصيب هذا البلد او ذاك كيف لا وهي بلاد مقدسة، بل وسخر كثيرون من بعض المقولات التي صدرت عن جهلة في الدين يصفون الكورونا بأنها " جند من جنود الله"، فألأساس أن نرى الظواهر بإعمال الفكر والعلم وليس بمقولات أكل عليها الدهر وشرب.

أن أحد أهم تعريفات العلم تقول بأن " العلم هو نشاط إنساني يهدف الى زيادة قدرة الانسان في السيطرة على الطبيعة" ونحن جميعا نعلم أنه لا يمكن السيطرة بالمطلق على الطبيعة لذلك سيستمر النشاط العلمي الإنساني لزيادة قدرة البشرية في السيطرة على الطبيعة ، وستظهر أمام البشرية تحديات جديدة لتشحذ الفكر، وتستمر محاولات السيطرة على الطبيعة وبضمنها الحد من أخطار الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات، وفي ذات الوقت ستستمر البشرية في تطوير أسلحة الدمار الشامل توظيف الشيفرة الوراثية إما للخير أو للشر، فكل شىء يحمل في داخله .... ضده.

وعلينا أيها الأحبة أن ننتبه الى حقيقة هامة جدا، مفادها أن كل عالم من علماء شعوب العالم الثالث في هذه المعادلة ليس أمامه من خيارات إلا أن يلحق بركب علماء العالم أذناب أباطرة الرأسمالية والإحتكار أو أن ينتمي لبلده وشعبه والبشرية وعندها سيكون عرضة للإغتيال.

وفقا لموقع "موهوبون" فإن " د.إسماعيل أحمد أدهم المولود عام 1911 من أب مصري ذي أصول تركية وأم ألمانية والذي حاز عام 1931 وهو في العشرين من عمره على شهادة الدكتوراه في الفيزياء الذرية من موسكو وقام بالتدريس في جامعاتها وكان عضوا في مجمع علومها ثم مدرسا في جامعة أتاتورك التركية قبل أن يستقر في مصر منتصف الثلاثينيات ويعرفه الناس عبر العديد من مؤلفاته الأدبية والعلمية. وفي عام 1940 بدأت عملية جمع كبار علماء الذرة في العالم للبدء في مشروع «منهاتن» الأميركي لصنع القنبلة النووية وفي نفس العام كانت طائرات هتلر تغزو بريطانيا وقوات رومل تكتسح شمال افريقيا وتدك أبواب الاسكندرية التي هجرها أهلها وانتقل اليها بالمقابل الدكتور الشاب إسماعيل أدهم ليستقبل كما قيل الجنرال رومل حال وصوله وينتقل من هناك إلى برلين التي كان على تواصل معها للمشاركة في المشروع النووي النازي. وفي العدد 366 من مجلة «الرسالة» المصرية الشهيرة الصادر في 8/7/1940 ينتقل د.أدهم من الكتابة الأدبية المعتادة الى مقال احتل 4 صفحات مليء بالمعادلات الفيزيائية المعقدة والمعلومات العلمية أسماه «الذرة وبناؤها الكهربائي» وقد كتبه الدكتور ـ لسوء حظه لربما ـ بالإنجليزي كذلك THE ELECTRICAL STRACTURE OF THE ATOM ذكر ضمنه أن ما وصل إليه العالم الألماني «هينزنبرغ» قد أثبته هو في معامل البحث العلمي في موسكو قبله بسنوات، وأن ما أعلنه البروفيسور الروسي «سكوبلزن» عام 1938 ينسجم مع مبادئ الفيزياء الحديثة التي أثبتها د.أدهم عام 1933.

لم يمر على ذلك المقال «القاتل» إلا أيام قليلة حتى أعلن عن وفاة د.إسماعيل أحمد أدهم غرقا على ساحل «جليم» بالاسكندرية وهو لم يبلغ 29 عاما، وقيل انه وجدت في جيبه رسالة يعلن فيها انتحاره ويطلب حرق جثته وتشريح مخه، ومعروف أن دعوى الانتحار هي أقدم وأشهر وسائل الاغتيال المخابراتي وكان الغريب أن الرسالة لم يبللها ماء البحر وهي في جيب معطفه كما أن من يريد حرق جسده وتشريح دماغه لا يلقي نفسه في البحر حيث قد تختفي الجثة أو تأكلها الأسماك وقد أعلن شقيقه د.إبراهيم أدهم أن جميع أوراق وكتب وأبحاث د.إسماعيل ومنها 3 كتب في الفيزياء والذرة قد اختفت في ظروف غامضة ولا يعرف مكانها أحد".

أما الدكتورة سميرة موسى فهي " أول عالمة من ضمن العلماء العرب وهي عالمة ذرة مصرية ولقبت باسم مس كوري الشرق، وهي أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، بعدها سافرت إلى الولايات المتحدة ولقت حتفها في ظروف غامضة، ولكن المراقبون يرجحون احتمال اغتيالها على يد الموساد الإسرائيلي، لمحاولتها نقل تكنولوجيا الذرة من أمريكا إلى مصر والعالم العربي في تلك الفترة المبكرة. كانت الدكتورة سميرة موسى قد استجابت إلى دعوة للسفر إلى أمريكا في عام 1951. أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية. تلقت عروضاً لكي تبقى في أمريكا لكنها رفضت بقولها: “ينتظرني وطن غالٍ يسمى مصر”. وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس.

وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق. قفز سائق السيارة واختفى إلى الأبد وأوضحت التحريات أنه كان يحمل اسماً مستعاراً وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها. كانت تقول لوالدها في رسائلها: “لو كان في مصر معمل مثل المعامل الموجودة هنا كنت أستطيع أن أعمل حاجات كثيرة”. ولقد علّق محمد الزيات مستشار مصر الثقافي في واشنطن وقتها أن كلمة “حاجات كثيرة” كانت تعني بها أن في قدرتها اختراع جهاز لتفتيت المعادن الرخيصة إلى ذرات عن طريق التوصيل الحراري للغازات, ومن ثم تصنيع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف. ... ما زال حادث مقتلها في أمريكا محاطاً بالغموض. وفي آخر رسالة لها كانت تقول: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان, وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”. حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم. أين سيارة النقل التي ظهرت في طريقها؟ ومن كان فيها؟ أين ما توصلت إليه الشرطة الأمريكية؟ ولماذا قيدت القضية ضد مجهول؟ أين… أين؟ هل ماتت د. سميرة ميتة عادية أم أنه حادث اغتيال؟ وهكذا غربت شمس هذه العالمة الجليلة في 15 أغسطس عام 1952".

أما حسن كامل الصباح فهو " عالم لبناني من نوابغ المخترعين وكبار المكتشفين ورائد من رواد العلم البارزين على مستوى العالم، أولع بالرياضيات والطبيعيات، أول من صنع جهازا للتلفزة يخزن أشعة الشمس ويحولها ﺇلى تيار وقوة كهربائية، سجل اختراعاته في 13 دولة منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، والهند، واليابان، وأسبانيا، واتحاد دول أفريقيا الجنوبية، بالإضافة إلى العديد من النظريات الرياضية في مجال الهندسة الكهربائية، لذلك لقب بـ”أديسون الشرق”، اغتيل في الولايات المتحدة، وأحاط حادث اغتياله الغموض إلى يومنا هذا".

أما العالمة اللبنانية عبير عياش فقد نجحت " في تطوير علاج لوباء الالتهاب الرئوي اللانمطي “سارس”. وكان ذوو العالمة اللبنانية عبير أحمد عياش (30 عاماً) تبلغوا من وزارة الخارجية اللبنانية أنه تم العثور على جثتها في شقتها إثر تعرضها لحادث مرور، دون إعطاء أية تفاصيل بعد أسبوع على وفاتها. .... وكشفت مصادر مطلعة أن الطبيبة اللبنانية أبلغت بعض زملائها وزميلاتها في باريس قبل العثور على جثتها أنها توصلت إلى تركيب دواء يسهم بفعالية وإلى حد كبير في معالجة داء الالتهاب الرئوي الحاد سارس, الذي يزداد عدد ضحاياه.

خلاصة القول .. كورونا أكبر من إطاره الضيق ... هو عملية جس نبض وإختبار ويشكل نموذجا مصغرا للحرب البيولوجية، وعلى هدي مقولة " رب ضارة نافعة" ينبغي إستخلاص العبر والنتائج من خلال التفكير الشمولي الأوسع المستند الى العلم وإستخلاص العبر والنتائج والبناء عليها.