عائلة حسام خضر لوطن :الأجهزة الامنية تطلق سراح نجلنا حسام عضو المجلس التشريعي السابق

وطن: أكدت عائلة عضو المجلس التشريعي السابق، حسام خضر، بأن الأحهزة الامنية قد أطلقت سراح حسام اليوم " الاثنين" بعد أن اعتقلته لمدة 5 أيام.

وقال شقيقه غسان لوطن للانباء : " تحدثت مع زوج اختي قبل قليل وأبلغني بالافراج عن حسام وقد اخرج من باب مبنى الوقائي ولم يؤخذ الى المحكمة".

واوضح خلال حديثه بأن حسام قد أعلن اضرابه عن الطعام والماء والدواء ومنذ اليوم الأول من اعتقاله وذلك رفضا لاعتقاله.

واوضح خلال حديثه بأن حسام كان يرفض تناول الطعام والشراب حتى الكلام رغم ما يعانيه من مرض. فيما جرى نقله من سجن الجنيد بمدينة نابلس الى سجن بيتونيا برام الله.

وقال : " كان مصر على موقفه، وكان يقول لهم : يا بموت هون يا بروح"".

وأوضح خلال حديثه بأن الاجهزة الأمنية قامت باعتقال حسام على خلفية منشوراته وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي،. منوهاً بأن طريقة الاعتقال كانت مهينة بحقه.

وكتبت ابنته أميرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عناصر أمنية مدججة بالسلاح داهمت منزلهم "بعنف وهمجية"وقامت باعتقال والدها.

وكانت الاجهزة الامنية قد اقتحمت منزل القيادي في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل 5 ايام واعتقلت حسام .

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد اصدرت بياناً باعتقال حسام، واظهرت موقفها الرافض لحجز حرية أي شخص على خليفة منشورات أو كتابات على وسائل التواصل الاجتماعي. ومطالبةً بسرعة الإفراج عنه، خاصة لظروفه الصحية .

وقد طالب عشرات النوابٍ و الاكاديميين والمفكرين واصحاب الرأي الرئيس محمود عباس من خلال التوقيع على عريضة، بالافراج عن النائب السابق حسام، بدواعي الاخوة الوطنية وخصوصية الموقف العام.