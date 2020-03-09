وفاة أسامة البنا صاحب المخبز الذي شهد "فاجعة النصيرات"

غزة- وطن: توفي المواطن أسامة البنا (50 عاما)، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها إثر حادثة الحريق التي وقعت في مخيم النصيرات وسط غزة، يوم الخميس الماضي.

وكان البنا يتلقى العلاج في مستشفى الشفاء بغزة، بعد إصابته بجروح حرجة جراء الحريق الذي وقع في المخبز الذي يملكه المتوفي.

وتعرض البنا للحرق في أنحاء مختلفة من جسده، خلال محاولته مساعدة العمال في المخبز الذين أصيبوا في نفس الحادثة.

وبذلك يرتفع عدد وفيات الحادثة إلى 12، فيما ما يزال هناك نحو 55 جريحًا، منهم 12 في حالة حرجة.