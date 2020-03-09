كخطوة وقائية.. مواصلات نابلس تقرر نقل 4 خطوط "سرفيس" من مجمع البلدية

رام الله- وطن: قررت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، نقل أربعة خطوط "سرفيس" من مجمع بلدية نابلس، بالتعاون مع الجهات المختصة، كخطوة وقائية واحترازية ضمن حالة الطوارئ المعلنة.

وقال الناطق باسم الوزارة موسى رحال، إن اجتماعاً عقد مع لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس، وكان المقترح نقل أربعة خطوط "سرفيس" من أصل تسعة خطوط وهي: رفيديا، والمخفية، وعسكر، وبلاطة، الى خارج مجمع البلدية.

وأضاف أن هذه الخطوة وقائية احترازية ومؤقتة؛ للتخفيف من حالة الاكتظاظ والتجمعات في المجمع، في ظل حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة في مواجهة فيروس "كورونا".

(وفا)