كوريا الجنوبية تسجل 69 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

وتأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملا مشوبا بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ، بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى أقل من 300 حالة لأول مرة منذ 26 فبراير/شباط الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم اكتشاف 216 حالة من إجمالي الحالات الجديدة في مدينة دايغو، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي(190 حالة و26 حالة على التوالي).

وبغير هاتين المنطقتين، جاءت 10 حالات في سيئول وحالتان في كوانغجو وحالة في دايجون و3 حالات في سيجونغ و11 حالة في إقليم كيونغ كي، وحالة في إقليم كانغ وون وحالة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات إقليم تشونغ تشونغ الجنوبي.

وسجل مجموع حالات الإصابة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، 6,678 حالة (5,571 حالة و1,107 حالات عىل التوالي).

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن كورونا بمقدار حالة واحدة عن نفس الوقت في اليوم الذي سبقه، إلى 51 حتى منتصف ليل يوم الأحد.

وصعد عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم، بمقدار 36 شخصا إلى 166 شخصا بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.