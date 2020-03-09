أين وصل "كورونا" في دول الخليج؟

وطن: بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) المعلنة رسميا في دول مجلس التعاون الخليجي، حتى اليوم الاثنين، 234 حالة.

إذ أعلنت وزارة الصحة السعودية، فجر اليوم، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بكورونا في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الحالة الأولى هي لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وهو الآن معزول في المستشفى بتلك المحافظة، أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وقد تم عزلهما في المستشفى في محافظة القطيف.

وذكرت أن الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية بلغت 15 حالة.

أما في البحرين، فقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 85 حالة. وقال مناف القحطاني، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في البحرين، إنه "منذ بداية انتشار كورونا تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس". وأشار القحطاني إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل إصابة واحدة مؤكدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 62.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الإماراتية إن عدد المصابين ارتفع إلى 45 شخصا، بعد اكتشاف 15 حالة جديدة، معلنة تعافي 7 أشخاص.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيلها 3 حالات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 15 شخصا، فيما أفادت الصحة العمانية بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.

(روسيا اليوم)