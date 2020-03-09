غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين

رام الله- وطن: فتحت زوارق الاحتلال الحربية، اليوم الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 6 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.