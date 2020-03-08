الأسير مهند مطحنة يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الرابع

وطن: أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأحد، أن الأسير مهند محمد محمد مطحنة "جبر" (28 عاماً) من مدينة بيت لحم، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة أشهر للمرة الثانية.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب في رسالة وصلت "مهجة القدس" أن إدارة السجن عزلت الأسير مهند مطحنة فور إعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 5/ 3/ 2020، ونقلته من الأقسام إلى الزنازين.

وذكرت أنّ الأسير مهند مطحنة متزوج ولديه طفل واحد، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 2/ 9/ 2019، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام وأصدرت أمراً باعتقاله لمدة ستة أشهر، وله اعتقالان سابقان في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي.