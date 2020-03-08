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السلطات الأمريكية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة

08.03.2020 11:13 PM
السلطات الأمريكية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة

وطن:  أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضي الولايات المتحدة إلى 512 حالة.

من جانب آخر، أعلنت ولاية أوريغون الأمريكية، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت حاكمة الولاية، كيت براون، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، بعد تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وقالت براون في مؤتمر صحفي "نفعل كل ما في وسعنا لسلامة سكان أوريغون".

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