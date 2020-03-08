ريال مدريد يرد التحية لريال بيتيس

وطن: ساد التعادل الإيجابي (1-1) الشوط الأول من المباراة الجارية بين فريق ريال بيتيس وضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع البرازيلي سيدني دا سيلفا هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 40 بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل، عندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، سجله من ضربة جزاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 56 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

بينما يحتل ريال بيتيس المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، قبل نهائية هذه المباراة، برصيد 30 نقطة.