الاحتلال يفرج عن الأسير أدهم الريماوي بعد 20 شهراً

رام الله- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاحد، عن الأسير أدهم صبحي الريماوي (24 عاما)، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بعد أن أمضى محكوميته البالغة 20 شهراً .

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات خاصة للاحتلال متخفين في عربة بائعين خضار اقتحمت بلده بيت ريما بتاريخ 1/8/2018 ، وحاصرت منزل "الريماوي" وقامت باقتحامه وفي نفس الوقت حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمنزل وقاموا باعتقاله ونقله الى التحقيق في عوفر.

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير "الريماوي" عدة تهم أبرزها الانتماء لتنظيم محظور والمشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال، والاخلال بالأمن ومحاولة المس بجنود الاحتلال، واصدرت بحقه محكمة "عوفر" بعد مرور عام على اعتقاله حكما بالسجن لمدة 20 شهراً أمضاها كاملة وتحرر اليوم.