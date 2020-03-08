محافظ بيت لحم يقرر اغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات والمقاهي العامة

وطن: اصدر محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد قرارا باغلاق جميع المساجد والكنائس والأديرة والمواقع الأثرية والقاعات والمقاهي العامة بالمحافظة في اطار الجهود لمنع انتشار وتفشي فايروس كورونا.

وجاء في قرار المحافظ حميد انه و في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم وفي ضوء ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 حالة، فقد تقرر إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، والمقاهي في جميع انحاء المحافظة.

واكد المحافظ حميد على ضرور التزام الجميع بهذه القرارات التي تهدف لحماية المواطن وصحته مشددا على ان كل من لا يلتزم بالقرارات سيضع نفسه تحت طائلة القانون.