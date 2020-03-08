للمرة الثالثة.. الاحتلال يجدد "الإداري" بحق الأسير خالد الحاج

رام الله- وطن: جددت محكمة سالم العسكرية قرار الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي بحق القيادي في حركة حماس خالد محمد الحاج (55 عاماً) من بلدة جلقموس بمدينة جنين لمدة أربع شهور.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال أعادت بتاريخ 8/7/2019 اعتقال الأسير المحرر القيادي خالد الحاج بعد اقتحام منزله في بلدة جلقموس بمدينة جنين وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ونقلته إلى مركز الجلمة، وبعد ثلاثة أسابيع على اعتقاله أصدرت بحقه قرار إداري دون تهمة، وقبل أن تنتهي بعدة أيام جددت له الإداري لمرة ثانية ثم لمرة ثالثة بحيث أمضى حتى الآن ثمانية أشهر في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن القيادي خالد الحاج مستهدف بالاعتقال والاستدعاء بشكل مستمر، وكان تحرر من سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير بثمانية أشهر فقط، كان أمضى خلاله 15 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.

وبين بأن الأسير الحاج اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما يقارب من 17 عاماً متنقلاً بين السجون معظمها في الاعتقال الإداري، وكان آخرها لمدة 15 شهراً حيث جدد له الإداري ثلاثة مرات متتالية قبل إطلاق سراحه في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف بأن القيادي الحاج قد عمل ناطقاً باسم حركة حماس في جنين، وهو يعمل مدرساً في مدينة جنين، وهو أحد وجهاء المدينة، وهو متزوج وأب لثلاث أبناء.