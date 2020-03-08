تشيلسي يسحق إيفرتون برباعية نظيفة

وطن: حقق تشيلسي فوزا ساحقا على نظيره إيفرتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية تشيلسي كل من اللاعبين ماسون مونت، بيدرو رودريغيز، ويليان بورخيس دا سيلفا وأوليفيه جيرو.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

شكل البلوز خطورة على مرمى إيفرتون للمرة الأولى، في الدقيقة الثامنة، عندما لحق مونت بحركة أكروباتية بعرضية ويليان، بيد أن الحارس جوردان بيكفورد تصدى لمحاولته.

وسجل تشيلسي هدفه الأول في الدقيقة 14، بعد لعبة جماعية مشتركة وصلت على اثرها الكرة إلى بيدرو الذي مررها بدورها إلى مونت، قاقتحم الأخير بالكرة قبل أن يسددها في الشباك.

وأنقذ بيكفورد مرماه من تسديدة ويليان في الدقيقة 18، قبل أن يسجل تشيلسي هدفه الثاني في الدقيقة 21، بعد تمريرة بينية أنيقة من باركلي وصلت إلى بيدرو الذي سددها في الشباك.

وأهدر إيفرتون فرصته الخطيرة الأولى في الدقيقة 25، عندما استغل ريشارليسون سوء تعامل زوما مع الكرة، ليمررها إلى كالفرت لوين الذي فشل في التعامل معها بشكل مناسب ليطيح بها بجانب المرمى.

وأخفق جيرو في التعامل مع تمريرة مونت أمام المرمى، ليسيطر بيكفورد على محاولته بسهولة، وطالب اللاعب نفسه بركلة جزاء بحجة تعرضه للمسك، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ودخل ثيو والكوت إلى تشكيلة إيفرتون مع بداية الشوط الثاني، لكن تشيلسي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51، عندما تلقى ويليان تمريرة باركلي ليسدد الكرة منخفضة، على يمين الحارس بيكفورد.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 54، عندما تابع جيرو من مسافة قريبة، عرضية البرازيلي ويليان.

وأنقذ بيكفورد مرماه من الهدف الخامس في الدقيقة 57، عندما ترك باركلي عرضية ويليان لزميله بيدرو الذي سدد الكرة، ليتصدى لها حارس إيفرتون.

ودخل مويس كين إلى تشكيلة إيفرتون مكان ديفيس، فيما شارك ريس جيمس في تشكيلة تشيلسي محل مونت، وتألق بيكفورد مجددا في إنقاذ تسديدة محكمة لباركلي، في الدقيقة 69.

ورفع إيفرتون الراية البيضاء فيما تبقى من زمن اللقاء، وأبعد سيديبي الكرة بتدخل دقيق أمام مهاجم تشيلسي البديل فاوستينو أنجورين، في الدقيقة 81.

ومرة أخرى أبعد بيكفورد تسديدة من أزبيليكويتا، في الدقيقة 85، قبل انتهاء اللقاء بفوز البلوز (4-0).