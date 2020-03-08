سلطة النقد تقرر اغلاق البنوك في بيت لحم

وطن: قررت سلطة النقد اغلاق البنوك في مدينة بيت لحم ليوم غد الاثنين وفتحها في باقي المحافظات.

وقررت سلطة النقد اغلاق فروع المصارف العاملة في مدينة بيت لحم ليوم غد الاثنين الموافق 9/3/2020 ، على ان تتوفر في اجهزة الصراف الالي السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، على ان يبقى دوام المصارف في المحافظات الاخرى كالمعتاد ويتم التواصل مع سلطة النقد في حال استدعت الظروف خلاف ذلك.

ودعت سلطة النقد لاجتماع تشاوري للمدراء العامين للمصارف يوم الاثنين الموافق 9/3/2020 الساعه الـ 2:00 عصرا في مبنى سلطة النقد وذلك للتباحث في تداعيات قرارات الطوارئ واثار ذلك على القطاع المصرفي عموماً وإتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص ذلك.