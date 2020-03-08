أول لاعب إيطالي يصاب بكورونا ومصير الكالتشيو "مجهول"

وطن: أعلن ناد إيطالي اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا، ليزيد المخاوف بشأن إقامة مباريات كرة القدم في البلاد.

وأعلن نادي ريجيو أوداتشي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا "سيريا سي"، إصابة مدافعه الإيطالي أليساندرو فافالي بفيروس كورونا.

وأعلن النادي الإيطالي إصابة فافالي، البالغ من العمر 27 عاما، بفيروس كورونا، بعد التأكد من نتائج الفحص الطبي التي أجراها اللاعب في المستشفى، كما أكد النادي أن صحته الآن مستقرة.

وقال النادي أنه مستعد للتعاون مع السلطات والجهات الصحية في إيطاليا، وتوفير كافة المعلومات لهم، وفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو".

ويتوقع أن يضع الاتحاد الإيطالي جميع لاعبي ريجيو أوداتشي في الحجر الصحي، حتى يتم فحصهم جميعا.

ويأتي خبر إصابة المدافع الإيطالي معززا لمطالب وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، الذي دعا اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إيطاليا.

وكتب سبادافورا، الأحد، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين والحكام وأفراد الجهاز الفني والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت".

وكانت السلطات قررت في وقت سابق، إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون حضور جماهيري.

والأحد فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، في محاولة جديدة لاحتواء تفشي المرض.