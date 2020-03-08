بحجة "كورونا".. منع زيارات أهالي الأسرى

وطن: أصدر ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، مساء اليوم الأحد، تعليمات لمصلحة سجون الاحتلال بمنع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، فيما يدرس وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، إغلاق جميع أرجاء الضفة الغربية بحجة منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان نقلته وسائل اعلام عبرية: أن "وقف الزيارات إلى السجون أمر حتمي ولازم نظرا للواقع. وصول كورونا إلى السجون يمكن أن يؤدي إلى إصابة جماعية للسجناء وحراس السجن ويجب منع حدوث مثل هذا السيناريو".