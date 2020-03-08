لا اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أخذ عينات من 164 مشتبها

رام الله - وطن للانباء: أكد الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أن جميع الفحوصات التي اجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا جميعها سلبية، ولا وجود لمصابين جدد.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصا خالطوا المصابين بفيروس كورونا وأظهرت النتائج أنهم غير مصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن السياح الأميركيين سيغادروا البلاد الليلة أو غدا.

وشدد على أن حالة المصابين الـ 19 المتواجدين في فندق انجل في بيت لحم جيدة ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتا إلى أن باقي المحافظات خالية من الاصابات بفيروس كورونا.