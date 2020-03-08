مدى تطلق مبادرة "الناس للناس"

وطن: قامت شركة مدى للإنترنت اليوم بإطلاق مبادرة مجتمعية تحت إسم (الناس للناس)، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير خدمة الإنترنت مجاناً لمدة ثلاثة أشهر لطلّاب ومدرّسي المدارس والجامعات غير المشتركين بالخدمة، إضافة إلى تقديم جهاز راوتر لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة.

وأوضحت مدى بأن إطلاق هذه المبادرة جاء تماشياً مع الظرف الراهن وحالة الطوارئ التي قرّرتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس الكورونا والتي تتضمن تطبيق عملية التعليم عن بُعد وما تحتاجه تلك العملية من توفّرٍ لخدمة الإنترنت لدى المستفيدين.

وقد بيّنت مدى بأن الاستفادة من هذه المبادرة يمتد حتى نهاية حالة الطوارئ المعلنة، ويكون من خلال التواصل مع الشركة ووكلائها.