قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من بيت أمر

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير المحرر مؤيد وليد اخليل (28 عاما)، من سكان بلدة بيت أمر، أثناء عودته من مدينة قلقيلية.

ومؤيد اخليل أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وهو لاعب كرة قدم ويلعب في فريق إسلامي قلقيلية الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي"، وتواصل قوات الاحتلال الاعتداء على الرياضيين الفلسطينيين واعتقالهم دون اكثرات بقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أو قوانين اللجنة الأولمبية الدولية.