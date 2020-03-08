قوات الاحتلال تعتقل شبانا مقدسيين

رام الله- وطن: اقتحمت مخابرات الاحتلال، ظهر الأحد، منازل عدد من الشبان بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقامت بتفتيشها واعتقال عددٍ منهم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال لمنزل الشاب مصطفى أبو سنينة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومن ثم اعتقاله.

واشارت الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أبو سنينة يوم الجمعة الماضي، وأخلت سبيله يوم أمس.

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شباب مقدسيين هم قاسم الحداد، قيس الحداد وابراهيم غيت، من سكان حارة السعدية بالبلدة القديمة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، واعتقال الشاب لؤي أشرف محمود، عقب اقتحام منزله في قرية العيساوية.