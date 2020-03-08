المرأة، آذار واستهتار





المرأة الفلسطينية الشامخة، المرأة التي تقدّم الكثير ولا تتلقى إلا القليل، المرأة التي تعاني ويلات من هنا وهناك، المرأة التي ما زالت تنتظر النصر الحقيقي والتقدير الفعلي لها، المرأة الفلسطينية التي تشكل نصف المجتمع الفلسطيني، التي كانت لها بصماتها البطولية منذ عام 1893 حينما نظمت أول تظاهرة احتجاج ضد الاستيطان اليهودي في منطقة العفولة الفلسطينية وعام 1929 الذي استشهدت فيه 9 نساء فلسطينيات أثناء معركة البراق.

وكل ذلك مجرد أمثلة قليلة جداً أمام ما تقدّمه النساء الفلسطينيات قديماً وحاضراً، وبالفعل تقدمت المرأة الفلسطينية خطوات إلى الأمام مقابل نظيراتها العربيات، وتبوأت بعض المناصب القيادية فمنها: الوزيرة، ومنها عضو المجلس التشريعي، ناهيك عن ممارستها للمهن المهمة: كالطب، والهندسة، والمحاماة بالرغم من ان هذه النسب غير مرضية.

اليوم في الثامن من آذار نقول للمرأة الفلسطينية، القوانين إن أنصفتك كلاماً فهي لم تنصفك واقعاً ملموساً، والقوانين إن منحتك الحقوق، فلم تمنحك الرقابة على تطبيق هذه الحقوق، والقوانين التي نصت على واجباتك، أجبرتك عليها وعاقبتك هي والمجتمع ككل إن تقاعست قليلاً أو أخطأت تجاه تلك الواجبات، في هذا اليوم من آذار وفي ظل الأزمات التي يعيشها فلسطين فقط وطناً وشعباً، في آذار يوم المرأة نصادف خذلان وصدمة وخصوصاً من داعمات المرأة الفلسطينية ، فأمام هذا الفيروس السياسي (الكورونا) نجد أنفسنا في اذار -الشهر الذي تمنح فيه المرأة الفلسطينية إجازة رسمية وتكرّم به –أمام استهتار حكومي واضح، وللأسف من يمثّلن الحكومة في القطاع الصحي والسياحي نساء، ومن هنا أقول أن المرأة الفلسطينية هي انسانة ناجحة، والاستهتار بأرواح أبناء الشعب الفلسطيني ليس سببه النساء لمن قال حرفياً(هيهم نسوان فلسطين، شوفوا شو عملو بالبلد) بل ما حصل يعود لأكثر من سبب:

أولاً: فعلياً هناك خطأ بعدم اتخاذ الوزيرات اجراءات وقائية، وعدم تقديم خطة لرئيس الحكومة حول تفادي ما يمكن تفاديه قبل حصول أي شيء، ولكن أين المسؤولية الجماعية أمام ما كان قد يحدث !وقد حدث.

ثانياً: الفساد القديم والحاضر هو السبب أيضاً أمام ما يواجهه الشعب الفلسطيني من ذعر وخوف من هذا الفيروس، السؤال ما علاقة الفساد بالفيروس؟

أ‌. الفساد في مسألة التمكين الصحي والذريعة تتعلق بالضعف المادي وعدم الإمكانيات، لكن حينما نضع الشخص المناسب في المكان المناسب سنرى الانتماء والولاء والإنجاز، فإذا ما قارنا مديريات الصحة في مختلف محافظات الوطن نجد أن مديرية الصحة في رام الله من أفضلها، ولما لدي من معلومات فإن كل ذلك يعود لسعي شخص مسؤول فيها، على ما يبدو أنه صاحب كفاءة لم يعيّن بالفساد.

ب‌. الفساد في التعيينات وكانت نتيجتها تعريض حياة أبناء الشعب الفلسطيني للخطر الذي قد يودي بأرواحهم. (فليس كل رجل في المكان المناسب وليست كل امرأة في المكان المناسب).

ت‌. الفساد في عدم الاهتمام بالمواطن والمصلحة العامة، والاكتراث فقط بأشخاص والمصلحة الفردية .

ث‌. الاستهتار هو فساد.

في هذا اليوم من آذار نقول ليس المهم رجل أو إمرأة،بل المهم القضية الكبرى، وهي الشعب فسلامتهم على الأقل ما يستدعي الحكومة بأن لا تكون مستهترة بأرواحهم، فالحق في الحياة مصان في الدستور والمواثيق والاعلانات الدولية وفي كافة القوانين، والامتناع عن اتخاذ الاجراءات الوقائية جريمة سلبية يعاقب عليها القانون، فمن سيعاقب!

في آذار وأمام هذا الاستهتار سنبقى نسعى لصعود المرأة وتمكينها ودعمها وتشجيعها إلى ما هو أفضل وسنبقى نقول كل عام وأنتن بألف خير نساء شامخات صامدات رائعات.