هل تفضي انتخابات الكنيست الـ23 إلى حكومة ضيقة برئاسة غانتس؟

كتب: د. حازم الشنار

قد يبدو العنوان غريبا في ضوء ما تم الحديث عنه من انتصار لمعسكر نتنياهو عقب انتخابات الكنيست 23 التي جرت في 2/3/2020. غير ان النتائج النهائية لهذه الانتخابات اكدت للمرة الثالثة في غضون أقل من عام حالة التوازن النسبي في ميزان القوى السياسية في إسرائيل وعدم حسمه لأي من المعسكرين الرئيسيين. فرغم زيادة كتلة اليمين الى 58 مقعدا (+3) وهبوط قوة المركز واليسار الى55 مقعدا (-2) وهبوط قوة ليبرمان الى7 مقاعد (-1) لم يستطع معسكر اليمين بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة (61 مقعدا) و ظل ليبرمان بيضة القبان. وعلى ذلك فإن وقوفه هذه المرة الى جانب غانتس كما يبدو سيحسم الامر.

كيف تغيرت الخارطة السياسية؟

وقد جاء ذلك نتيجة لما حصل في معسكر اليمين الذي زادت قوته في المجمل 58مقعدا (+3) نتيجة زيادة قوة الليكود 36مقعدا (4+) من خلال توظيف نتنياهو لموقعه في رئاسة الحكومة واستثماره لنجاحاته الداخلية والخارجية وخصوصا الدبلوماسية وابرزها صفقة القرن وتحريضه على العرب في حملته الانتخابية مع هبوط قوة يمينا الى 6 مقاعد(-1)التي اعتراها التناقضات والخلافات والصراعات ومحافظة المتدينين على قوتهم 16مقعدا (0). من هنا يتضح ان الاربع مقاعد التي استعادها الليكود شفط أحدها من "يمينا" واخر من ليبرمان الذي بدا موقفه المناكف لنتنياهو غير مقنع لجزء من انصاره، واثنين اضاعها على تحالف "اليسار" بشرائه أصوات حزب عتسوما الكهاني اي ان نتنياهو تمكن من تعبئة المزيد من اصوات اليمين للالتفاف حول برنامجه الاستيطاني وصفقة القرن. وما حصل عمليا ان نتنياهو أعاد الحلبة السياسية إلى المربع الذي خاض فيه انتخابات نيسان الماضي حيث استعاد معسكره 3 مقاعد من 5 كان قد خسرها في أيلول.

اما في معسكر الوسط و اليسار الذي هبطت قوته الاجمالية الى 55 مقعدا (-2) مع ثبات قوة كاحول لافان 33 مقعدا (0)حيث لم يطرح برنامجا متمايزا عن نتنياهو وزيادة قوة القائمة المشتركة 15 مقعدا (+2) المتصدية لسياسات وبرامج نتنياهو على حساب تحالف اليسار الذي نزلت قوته الى 7مقاعد (-4)اما المقعدين الاخرين فقد ذهبا لصالح نتنياهو نتيجة تساوقه مع سياساته.وهكذا فقد انتصرت القائمة المشتركة بسبب معارضتها القوية لبرنامج وسياسات نتنياهو المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والحقوق المدنية للأقلية الصامدة منه في الداخل ولكن خسر المركز و"اليسار" لصالح نتنياهو بسبب تأرجحهما نحوه. ولم يتمكن غانتس من تحقيق أي تقدم وأصيب تحالف "اليسار" الإسرائيلي من العمل و ميرتس مع جيشر بهزيمة مدوية نتيجة توجهاتهم العنصرية والممالئة لليمين.

السيناريو المتوقع لتشكيل الحكومة

وعلى العكس من التقدم الذي أحرزه نتنياهو في الانتخابات فقد أصبحت مهمته لتشكيل حكومة بعيدة المنال. فتحديدا بالمقعدين الاضافيين اللذين كسبتهما استطاعت القائمة المشتركة ان تمنع نتنياهو من تشكيل حكومة. ورغم ادعاء نتنياهو بتحقيقه انتصارا فاق كل التوقعات لن يستطيع تشكيل حكومة فاذا لم يستطع تشكيلها ولدى معسكره 60 مقعدا فكيف سيشكلها الان وليس لديه سوى 58؟

في ضوء التجربتين اللتين أعقبتا انتخابات العام السابق لتشكيل حكومة يبدو أن احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو مستحيلة في ضوء رفض كل من كاحول لافان وليبرمان الانضمام لحكومة برئاسته. واذا اخذنا سيناريو تشكيل حكومة ضيقة فسيكون حظه في ضوء معارضة ليبرمان للتحالف معه معدوما. وأما غانتس فحظوظه اوفر بدعم من ليبرمان أو بالاشتراك معه وبتأييد مشروط من القائمة المشتركة دون حزب التجمع حيث سيحصل على أغلبية 59صوت مقابل 58. وان كان هذا الأمر صعبا فانه غير مستحيل بهدف إزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة وإتاحة الفرصة أمام عهد جديد بدونه. وقد أبدى بعض أقطاب كاحول لابان الذين كانوا يعارضونه كيعلون استعدادهم له هذه المرة وألمح ليبرمان إلى إمكانية قبوله به في سبيل إسقاط نتنياهو وتجنبا لانتخابات رابعة وتبقى الكلمة الفصل في هذا السيناريو بيد القائمة المشتركة.