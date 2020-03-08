وفاة جديدة لمصاب بـ"كورونا" في العراق

وطن: أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل غرفة الحجر الصحي.

وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام، إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق"، وذلك حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.

وأضاف أن "الحالة كانت صحتها متذبذة كونه مسن ومصاب بعدة أمراض مزمنة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

(سبوتنيك)