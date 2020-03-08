وزارة الصحة: تم فحص 600 عينة وننتظر نتائج 120 عينة



وطن: بلغ عدد المصابين بالفيروس كورونا، حتى صباح اليوم الاحد، 19 مصابا وهم محجورين في فندقي اينجل وبراديس منهم 16 مصابا ممن اختلطوا بالأجانب و 3 مصابين من عائلاتهم.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الخاضعين للحجر في الفنادق 66 شخصا ويخضع للحجر 18 بفندق البردايس و 48 بالاينجل.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الذين يخضعون للحجر المنزلي 500 شخصا من عدة مناطق بالمحافظة ما عدا الريف الغربي بمحافظة بيت لحم.

وتم فحص اكثر من 600 عينة، وحاليا يتم إجراء فحص 120 عينه للمحيطين بالمصابين.