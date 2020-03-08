أجواء مستقرة ودافئة ... وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- وطن: يشهد اليوم " الأحد" أجواء مستقرة تماماً ودافئة الى شديدة الدفئ في مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تكسر الحرارة في القدس الشريف وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.

الإثنين: غائم جزئي

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر ولكن مع هبوب للرياح الشرقية بشكل نشط، وتظهر في السماء سحب ريشية عالية في فترة الظهيرة حتى المساء.



الثلاثاء :غائم جزئي



يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة ودافئة نسبياً في المناطق المنخفضة والساحلية ،مع تواجد للسحب في السماء، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الأربعاء :غائمة قليلاً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية ليلاً،



الخميس :غائم جزئي مع مطر وبرق



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة وربيعية في معظم المناطق نهاراً مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة ورياح شمالية شرقية معظم الوقت، وتتهيأ الفرصة تدريجياً الى هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد ، وتشتد الهطولات الرعدية ليلاً مع درجات حرارة دافئة حتى منتصف الليل، وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحياناً.



الجمعة :أمطار متفرقة مع برق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحياناً في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تكون الاجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز شمالاً. الرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية لاحقاً.