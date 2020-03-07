محافظ رام الله والبيرة: يمنع تأجير أو استضافة أي وافد جديد من السواح الأجانب تحت طائلة المسؤولية

وطن: أصدرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، مساء اليوم السبت، بيانا صحفيا وتعميما يقضي بمنع تأجير او استضافة اي وافد جديد من السواح الأجانب، مشيرة الى ان هذا القرار لا يشمل الأجانب الذين يعيشون منذ زمن في فلسطين والبعثات الدبلوماسية المقيمة والذين لم يخرجوا من البلاد خلال فترة انتشار فايروس كورونا، حيث اقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية مع المحافظين وقادة الاجهزة بالتعامل معهم معاملة المواطن.

وبينت المحافظ غنام ان ذات القرار عمم على كافة الفنادق، ولا بد من الالتزام به ايضا من قبل اصحاب الشقق السكنية و البنايات المستقلة وبيوت الطلبة، وكل من يملك او يتصرف بعقار علمًا أـن شرطة السياحة والأجهزة المختصة ستجري جولات تفتيشية لضمان تطبيق ذلك ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

واوضحت ان هذا الإجراء احترازي لا ينفي احترامنا وتقديرنا الكامل لكافة الأجانب والوافدين، الا ان مصلحة مجتمعنا تقتضي اتباع اعلى درجات الحرص والحذر.

ووجهت شكرها لكل حريص على هذا المجتمع، لافتة ان التبليغ عن اي زائر او وافد يعد نواة ضبط لا بد منها لتحصين مجتمعنا وابناء محافظتنا، وذلك بالاتصال على الرقم ١٠٠ او ٠٥٦٨٩٨٤٩٢٠ و ٠٥٦٩٨٠٠٥٠٠.

وتمنت السلامة لكافة ابناء شعبنا، مؤكدة ان محافظة رام الله والبيرة خالية من فايروس كورونا وأننا جميعًا شركاء للحفاظ على سلامة مجتمعنا.