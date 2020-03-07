الداخلية: مروجو الاخبار الزائفة سيحالون لللنيابة العامة بتهمة محاولة اثارة الفزع

وطن: دعت وزارة الداخلية كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخي الدقة في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فايروس كوفيد-19( كورونا) في محافظات الوطن وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي.

وقالت الداخلية في بيان لها "ان ترويج اي اخبار زائفة من شأنه ان يعرض من يقوم بها الى احالته لللنيابة العامة بتهمة محاولة اثارة الفزع والتي من شانها ان تعرضه لعقوبة وللمساءلة القانونية حسب ما تنص عليه القوانين الفلسطينية."

واشادت وزارة الداخلية بالمواطنين تحري الدقة في نشر اي شيء خلال حالة اعلان الطواريء وعدم نشر او تناقل الاخبار التي من شأنها ان تمس بالامن الداخلي وبالسلم الأهلي والالتزام بما تصدره اللجنة الاعلامية المكلفة من قبل دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية.