الاحتلال يقتحم العيسوية ويعتقل شابين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال مساء السبت مداخل بلدية العيسوية في القدس، ومنعت الخروج او الدخول منها لأكثر من ساعة، كما انتشرت قوات داخل الشوارع والأحياء، واعتقلت شابين.

وأفاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اغلقت مداخل العيسوية الرئيسية، وأدى ذلك لحدوث ازمات مرورية في المكان، وبعد حوالي ساعة فتحت المداخل واخضعت المركبات للتفتيش وفحصت هويات الركاب قبل السماح لهم بالخروج من البلدة.

كما ألقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة القنابل الغازية، واعتقلت الشابين يزن بسام عبيد ومنير عليان.