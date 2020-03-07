تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للاسير خالد الحاج

وطن: جددت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي للقيادي في حركة حماس خالد الحاج (55 عامًا) من مدينة جنين بالضفة والقابع في سجن مجدو.

وقالت مصادر محلية، إنّه "وعشية إنهاء حكمه الإداري الثاني البالغ 4 أشهر سلمته قرار التجديد لمدة 3 أشهر، بذريعة الملف السري، ومنذ اعتقاله الأخير بتاريخ 8-7-2019 لم تُوجَّه له لائحة اتهام، وجرى تجديد اعتقاله 3 مرات متتالية من دون محاكمة".

وتعرض الأسير الحاج للاعتقال مرات عدة خلال الانتفاضتين، وبلغ مجموع ما قضاه خلف القضبان 15 عامًا، منها 11 عامًا رهن الاعتقال الاداري، علمًا أنه متزوج ويعيل أسرة مكونة من سبعة