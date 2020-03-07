برشلونة يفلت من كمين ريال سوسييداد

وطن: خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الانتصار الوحيد للفريق الكتالوني، في الدقيقة 81 من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الـ "VAR".

وأثار الهدف الكثير من الجدل، فقد رأى الكثيرون أن التشيلي أرتورو فيدال كان في موقع المتسلل عندما حول له ميسي كرة من ضربة حرة، قبل أن يعكسها إلى داخل منطقة الجزاء وترتطم بيد أحد لاعبي ريال سوسييداد، ويحتسب الحكم ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 58 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري متجاوزا بفارق نقطتين، منافسه التقليدي ريال مدريد، قبل مباراته أمام مضيفه ريال بيتيس، غدا الأحد، في ختام مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 43 نقطة، ويشغل المرتبة السادسة، على سلم ترتيب الليغا.