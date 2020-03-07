مصر: ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" لـ48

وطن: أعلنت السلطات المصرية، يوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في نهر النيل، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن السائحة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى لدى الحالات التي تم اكتشافها (index case)، وهذا الأمر دفع وزارة الصحة والسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وأجريت لهم الفحوص اللازمة.

جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر، والحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس وغادر بعد التعافي التام.