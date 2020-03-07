نفي رسمي لوجود اصابات بالكورونا في رام الله

رام الله - وطن: تداولت صفحات موقع الفيس بوك شائعات عن وجود اصابات بفايروس الكورونا في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، الامر الذي اثار حالة هلع وخوف بين المواطنين.

وما دفع هذه الشائعات للتناقل وجود نشاط غير اعتيادي في مجمع فلسطين الطبي.

وسارعت الجهات المسؤولة الى نفي وجود اصابات ، واصدرت كل جهة نفي لوجود اصابات، لكن برواية وتفاصيل تختلف عن الرواية الاخرى.

محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام اكدت " أن كل ما ينشر عن حالات في محافظة رام الله والبيرة غير صحيح فهي 3 حالات تم اخذ عينات منها لفحصها ولم تخرج اي نتائج تظهر حالتها، ولن نسمح ببقاء مشاعر الناس مرهونة ببعض الباحثين عن السبق حتى وان كان غير دقيقاً."

واصدرت ليلى غنام تعميما هاما قالت فيه انه يمنع منعاً باتاً تناقل اي معلومة مصدرها ليس الجهة الرسمية فاللجنة الإعلامية المكلفة من مجلس الوزراء هي فقط المخولة بالنشر، وكل من ينشر معلومة بناء على مسميات عديدة من مصدر خاص او مبنية على اقاويل وإشاعات ومجموعات تواصل اجتماعي سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه بتهمة إثارة البلبلة.

وقالت غنام "لنحصن أنفسنا من الشائعات والجهل والهوس الفيسبوكي!!"

من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، شائعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم بوجود حالات مصابة بفيروس الكورونا في مدينة رام الله.

وأوضح المتحدث في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت، أن ستة أشخاص من بينهم صحفيون فلسطينيون وأجانب عملوا في مدينة بيت لحم خلال اليومين الماضيين،عرضوا أخذ عينات منهم للفحص المخبري للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس الكورونا وطلبوا من وزارة الصحة تزويدهم بشهادة خلو من المرض لكي يتمكنوا من التوجه للعمل في اسرائيل التي اشترطت عليهم ذلك ، وقد غادروا المستشفى للحجر المنزلي بعد ان لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأكدت وزارة الصحة أنه ليس من مهمتها منح شهادات خلو من المرض لأي من طالبي تلك الشهادة. وأكدت الوزارة خلو جميع المحافظات من أي إصابات بالمرض باستثناء مدينة بيت لحم مؤكدة أن المحتجزين في مراكز الحجر الصحي في بيت لحم وأريحا بصحة جيدة.

من جانبه قال العميد غسان نمر نائب المتحدث الرسمي ان ما جرى في المجمع الطبي كان عبارة عن عملية تعقيم اعتيادية لاقسام المشفى استدعت اخلاء الزوار